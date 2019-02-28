Три крымских отеля вошли в число лучших в России

В Москве в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялась пятая юбилейная церемония награждения лучших представителей гостиничного бизнеса России премии Russian Hospitality Awards. В число лучших отечественных отелей вошли три представителя Крыма.

В юбилейной премии приняли участие 660 номинантов из 101 города России, которые соревновались в 24 номинациях.

Наиболее активными оказались отели из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. Среди номинаций особой популярностью в этом году пользовались «Лучший бизнес-отель 4*», «Лучший семейный отель», «Лучший свадебный отель» и «Лучший мини-отель».

С 22 октября 2018 года проходил первый этап оценивания в системах booking.com и trustyou.com. Далее следовала аудиторская проверка предоставленных баллов. Второй этап оценивания – профессиональное мнение жюри. Членами жюри были представители различных сфер сегмента HoReCa: отельеры с 20-летним опытом работы, журналисты ведущих изданий о туризме и гостиничном деле, руководители компаний-поставщиков продуктов и услуг в отели и др.

По итогам двух этапов оценивания лучшими отелями России были признаны три отеля из Республики Крым.

«Лучший бутик-отель 2018» – «Вилла Елена», Ялта

«Лучший семейный отель 2018» – «Porto Mare», Алушта

«Лучший исторический отель 2018» – «Вилла Елена», Ялта

«Лучший свадебный отель 2018» – «Крымский бриз», Ялта

Полный список победителей и участников можно посмотреть на сайте организаторов.