Винзавод «Массандра» могут продать в частные руки

Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» в будущем может быть продано в частную собственность. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации и никакого государственного управления в этом плане не предусматривается. Нужно иметь в виду, что конкуренция в этой сфере высока, потребность в инвестициях очень большая. За все украинские годы нахождения предприятия в государственной собственности никаких инвестиций не было, предприятие требует модернизации. Поэтому абсолютно убежден, что решением профильного комитета (парламента Крыма) будет принято решение о включении предприятия в план приватизации», – цитирует Константинова «Крыминформ».

Глава крымского парламента не назвал возможную сумму, за которую может быть продано винодельческое предприятие.

«Это один из самых серьезных активов в нашей республике, поэтому оценку должны провести специалисты. Все будет произведено на высоком профессиональном уровне», – подчеркнул Константинов.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче ПАО «Массандра» из федеральной собственности в собственность республики Крым.