Железнодорожные подходы к Крымскому мосту показали с воздуха

В сети появилось видео железнодорожных подходов к Крымскому мосту, снятое с высоты птичьего полета. Об этом сообщают «Аргументы недели» .

Ранее сообщалось, что в первый год работы между Крым и «материком» будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных. Запуск железнодорожного движения намечен на декабрь 2019 года.

По данным ТАСС, со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив ведется строительство двухпутной дороги-подхода длиной 18 км. Она включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост и пять путепроводов, также строятся 38 новых зданий и станция Керчь-Южная.

Подход свяжет мост с железными дорогами на полуострове, которые ведут в Керчь, Джанкой, Феодосию, Симферополь и другие города.

По словам президента России Владимира Путина, открытие железнодорожной части Крымского моста даст толчок к развитию региона.

Крым.Собака.Ru