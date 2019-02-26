«Массандра» вернулась в Крым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче ПАО «Массандра» из федеральной собственности в собственность Республики Крым. Документ размещен на официальном портале правовой информации, пишет «Крыминформ» .

«Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия «ПАО «Массандра» управления делами президента РФ как имущественного комплекса. Управлению делами президента РФ совместно с Советом министров РК обеспечить в установленном порядке реализацию (соответствующих) мероприятий», – сказано в тексте распоряжения.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России «Массандра» была национализирована решением Госсовета Крыма. Постановлением Совмина 21 октября 2014 года государственный концерн «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», включая имущество госпредприятий «Ливадия» (кроме 12,32 га виноградников в селе Оползневое), «Гурзуф», «Таврида», «Алушта», «Малореченское», «Морское», «Судак», «Приветное» передан в состав ФГУП «Производственно-аграрное объединение «Массандра» управления делами президента РФ.