За неделю до весны Крым замело снегом

В ночь на 23 февраля в Крыму установилась зимняя погода, на территории полуострова прошли снегопады и метель. Температура воздуха опустилась до -5 градусов.

На крымских дорогах образовалась гололедица и отложения снега. Автовладельцы в социальных сетях сообщают об осложнившейся дорожной обстановке и участившихся авариях.

Спасатели призывают соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от поездок. Специалисты Автодора перешли на усиленный режим работы. На участках дорог круглосуточно ведется дежурство.

Фото: Автопартнер Крым.