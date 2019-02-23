За неделю до весны Крым замело снегом
В ночь на 23 февраля в Крыму установилась зимняя погода, на территории полуострова прошли снегопады и метель. Температура воздуха опустилась до -5 градусов.
На крымских дорогах образовалась гололедица и отложения снега. Автовладельцы в социальных сетях сообщают об осложнившейся дорожной обстановке и участившихся авариях.
Спасатели призывают соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от поездок. Специалисты Автодора перешли на усиленный режим работы. На участках дорог круглосуточно ведется дежурство.
Фото: Автопартнер Крым.
По прогнозам синоптиков, холода продлятся до понедельника. А с середины следующей недели температура воздуха поднимется выше нуля.
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