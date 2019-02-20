Путин прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту

Запуск железнодорожной части Крымского моста даст возможность активно развивать регион. Об этом в среду, 20 февраля, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Крым .

«В этом году откроется железнодорожное движение по Крымскому мосту. Это даст возможность развивать Крым и Севастополь», — сказал глава государства.

Также президент России анонсировал запуск скоростной дороги Москва-Санкт-Петербург и сообщил о предстоящей реконструкции десятков аэропортов страны.



Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильную часть Крымского моста открыл 15 мая прошлого года Владимир Путин. На следующий день было открыто движение автотранспорта между полуостровом и Кубанью. Запуск движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

