В Никитском саду пройдет рекордный парад тюльпанов

Никитский ботанический сад готовит для своих посетителей рекордный по количеству цветов и разнообразию сортов парад тюльпанов. Об этом сообщает пресс-служба НБС.

Для демонстрации в новом сезоне агрономы высадили 100 тысяч луковиц тюльпанов, в то время как в минувшем году распустились 85 тысяч цветов, а в 2016-м — 36 тысяч. Руководство национального научного центра отмечает, что главный упор сделан на сортовое многообразие, а не на количество высаженных цветов.

«Коллекция тюльпанов бережно собирается и хранится в Никитском саду с 1812 года, и мы имеем уникальную возможность продемонстрировать нашим гостям 247 великолепных сортов тюльпанов», - рассказал директор НБС-ННЦ,член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.

По его словам, посетители смогут увидеть лучшие, современные и уже ставшие раритетными сорта мировой и отечественной селекции. Пять из них выведены селекционерами Никитского ботанического сада. Также сотрудники НБС впервые продемонстрируют 96 сортов иностранной селекции.

Парад тюльпанов в Никитском саду обычно стартует в конце марта и продлится до середины мая.

Крым.Собака.Ru