Круизный лайнер соединит Крым и Абхазию

Маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" соединит порты России и Абхазии, соответствующее соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на пресс-службу компании "Черноморские круизы".

Соглашение подписали генеральный директор ГК "Абхазское морское пароходство" Даур Ардзинба и руководитель ООО "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко. Документ предусматривает регулярное круизное сообщение на Черном море между портами Республики Абхазия и России в 2020 году.

Перед запуском маршрута в порту Сухума будут проведены работы по углублению дна, оборудованию навигационными установками и обеспечению буксирами. Российская сторона обязуется организовать маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" с заходом в порт Сухума и обеспечить прохождение пограничного контроля в Сочи", — сообщили в пресс-службе.



Ожидается, что маршрут с заходом в порт Абхазии будет осуществляться один раз в месяц. Регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи открылось 11 июня 2017 года. Всего в первый сезон было совершено 18 рейсов. Возобновить круизы в этом году планируют 28 апреля. Всего на судне 337 кают. Лайнер вмещает около 800 пассажиров и 230 членов экипажа.

Крым.Собака.ru