«Розовое» озеро в Крыму стало лучшим местом для познавательных путешествий

Кояшское озеро на Керченском полуострове возглавило рейтинг самых увлекательных научно-познавательных туров. Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на данные интернет-опроса, проведенного сервисом Tvil.ru.

"За посещение Кояшского розового озера проголосовали 30% опрошенных. Второе место в рейтинге научно-познавательных туристических маршрутов разделили туры для посещения Дольменов в Краснодарском крае и Перевала Дятлова в Свердловской области — по 20% опрошенных", — говорится в исследовании.

В пятерку интересных мест для путешествий по России вошли Медведицкая гряда в Вологодской области и Старицкие пещеры в Тверской области.

Также часть пользователей социальный сетей считают интересным для путешествий "Лес пришельцев" в Челябинской области.

Крым.Собака.Ru