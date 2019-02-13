В Крыму пропали колонны древнего Пантикапея

Сегодня ряд крымских СМИ сообщил о пропаже с раскопок древнегреческого города Пантикапея в Керчи колонн перистильного двора . В пресс-службе Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника успокоили крымчан - предметы были демонтированы и вывезены на реставрацию в лапидарий.

«На объекте культурного наследия регионального значения "Пританей, III век до нашей эры" произведен демонтаж реконструированного в 1976 году фрагмента колоннады перистильного двора», - объяснила директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Как сообщает РГ, меры были предприняты в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника, а также для безопасности пребывания людей в его пределах. Сейчас ведутся подготовительные работы для реставрационных мероприятий.

Крен восточной колонны памятника специалисты объясняют природно-климатическим фактором: суточный перепад температур привел к промерзанию камня, что стало причиной усадки опорной плиты основания. Также за последние несколько лет в Керченском проливе произошло несколько незначительных землетрясений, которые тем не менее стали дополнительным фактором нарушения жесткости и устойчивости колоннады, сообщили в пресс-службе музея.

Крым.Собака.Ru