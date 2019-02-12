В Крыму подешевел отдых в «высокий» сезон

По данным раннего бронирования, цены на отдых в отелях Крыма снижены практически по всем категориям в среднем на 8-9%. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.

Специалисты ведомства провели анализ цен на услуги проживания на период майских праздников и «высокого» курортного сезона. Сравнение проводилось по ценам санаториев, малых отелей, а также прошедших классификацию отелей 3, 4 и 5 «звезд», взятых из открытых источников в интернете.

Так, на период майских праздников цены на проживание в Крыму по отношению к аналогичному периоду 2018 года снижены в среднем на 9,2%. Наиболее значительное снижение стоимости произошло в сегменте отелей 5 «звезд» - на 14.2%.

Также отмечается снижение средней стоимости размещения в отелях и санаториях Республики Крым на 8,1% в период «высокого сезона». На данный период отмечено самое значительное снижение стоимости в сегменте «премиум» - на 16,6%.

«Раннее бронирование отдыха в Крыму идет достаточно хорошими темпами. Те отели, которые уже сформировали свою ценовую политику, сохраняют достаточно демократичные и конкурентоспособные цены и весной, и в период летнего сезона. Ценовая политика отельеров должна оставаться сдержанной, как и в прошлом году. Нам удалось убедить турбизнес не увеличивать стоимость отдыха, а сконцентрироваться на качестве обслуживания, новых программах лояльности. Это дает результаты, в чем мы убедились по итогам прошлого года», – отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По данным онлайн-сервисов, количество бронировок авиабилетов в Крым увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2018 года Крымом впервые достигнут постсоветский максимум по количеству отдохнувших туристов - 6,8 млн человек.