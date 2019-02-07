В Крыму открывается трасса в объезд Симферополя

Новая четырехполосная трасса между населенными пунктами Дубки и Левадки под Симферополем будет сегодня открыта для движения транспорта. Об этом пишет Крыминформ со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Дорога соединит трассы на Севастополь и поселок Николаевку, приняв на себя часть транзитного транспорта.

«Строительство дороги, которую так ждали многие автомобилисты, завершено. Сегодня мы открываем транзитное движение на участке трассы Дубки – Левадки. Это важный этап развития транспортной инфраструктуры Крыма. Строительство осуществлялось в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития республики и велось два года», - сообщил Аксенов.

По его словам, объезд Симферополя поможет разгрузить дорожную сеть крымской столицы, где нередко создавались затяжные заторы, сократить время в пути, сохранить дорожное покрытие и экологию в Симферополе.

Общая протяженность основного хода трассы Дубки - Левадки составляет 8,4 км. Дополнительно было построено 1,5 км трассы на выезде из Симферополя. Ширина проезжей части в каждом направлении составляет 7,5 метров, ширина обочины - 3,75 метра. На всем протяжении дороги установлено уличное освещение, потоки разделены барьерным заграждением.

Общая стоимость строительства новой трассы по контракту составила 6,14 млрд рублей. После завершения строительства федеральной трассы «Таврида» автодорога Дубки - Левадки станет ее частью. Обход Симферополя - 5 и 6 этапы «Тавриды» - будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.

Крым.Собака.Ru