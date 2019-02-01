В Севастополе открылся парк у монастыря на Фиоленте
В Севастополе завершилась реконструкция и благоустройство нового общественного пространства у монастыря Святого Георгия в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«С этого дня все горожане могут посетить и увидеть новое благоустроенное пространство. Работы завершены и парк у монастыря Святого Георгия открывает свои двери. Если возникнут пожелания по благоустройству – то мы открыты и готовы выполнять дополнительный объем работ. Уверен, что это место доставит огромное удовольствие жителям и гостям города», - сказал присутствовавший на открытии глава города.
Реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия – порядка 3,6 га, началась чуть больше года назад. За это время место преобразилось до неузнаваемости.
«Была проделана огромная работа – проложены все коммуникации. Парк освещен в вечернее и ночное время, все дорожки вымощены брусчаткой. Сделаны видовые площадки, павильон, в котором можно укрыться в ветреную погоду, оборудованы туалеты. По периметру сделана ограда в стилистике монастырской, отсыпана дорога», - сообщил исполнительный директор компании-подрядчика Александр Бровкин.
На территории также предусмотрена парковка на 55 автомобилей, в том числе – для водителей с ограниченными возможностями. Кроме того, губернатор поручил до 1 апреля заасфальтировать дорогу, ведущую от Фиолентовского шоссе до ворот сквера, а также провести дополнительное озеленение территории, высадив деревья и кустарники. Планируют власти провести реставрацию беседки-ротонды – памятного знака в честь Александра Пушкина ко дню рождения поэта. При участии ЧФ РФ будет восстановлен и крест на скале, упавший во время шторма.
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