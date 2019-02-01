В Севастополе открылся парк у монастыря на Фиоленте

В Севастополе завершилась реконструкция и благоустройство нового общественного пространства у монастыря Святого Георгия в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«С этого дня все горожане могут посетить и увидеть новое благоустроенное пространство. Работы завершены и парк у монастыря Святого Георгия открывает свои двери. Если возникнут пожелания по благоустройству – то мы открыты и готовы выполнять дополнительный объем работ. Уверен, что это место доставит огромное удовольствие жителям и гостям города», - сказал присутствовавший на открытии глава города.

Реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия – порядка 3,6 га, началась чуть больше года назад. За это время место преобразилось до неузнаваемости.