В Крыму закрыли канатную дорогу на Ай-Петри

Канатная дорога "Мисхор — Ай-Петри" закрыта до конца апреля на плановые профилактические работы. Об этом пишет РИА Крым .

"Канатная дорога закрыта на ежегодные профилактические работы. Ориентировочная дата начала работы дороги – 20 апреля", — на официальном сайте компании-владельца ООО "Стартинвест".

Канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" является одним из наиболее популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму. Он пользуется спросом как среди туристов со всего мира, так и среди местных жителей. Поездка оставляет неизгладимые впечатления – менее чем за 15 минут можно подняться на высоту 1153 метров, откуда открываются красивые виды на Южный берег Крыма.