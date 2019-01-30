В Крыму существенно превышена климатическая норма температуры

В среду, 30 января, в Крыму температура воздуха была выше климатической нормы на 8-9 градусов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местный гидрометцентр.

«Сегодня в Симферополе температура воздуха превысила многолетнюю норму на 9 градусов, в целом по Крыму — на 8 градусов. Такие “теплые окна” происходят очень часто. Например, в 2016 году была зарегистрирована еще более высокая температура — 18 градусов. Также в предыдущие два года температура в этот период была 15−16 градусов», — пояснила дежурный синоптик.

По словам специалиста, максимальная температура в этот день была зарегистрирована в 1930 году на отметке +19,4 градуса.

Синоптики обещают, что в начале февраля тенденция к потеплению сохранится. В ближайшие дни средняя температура на полуострове составит +13..+14 градусов. Похолодание в Крым придет примерно 7 февраля, когда температура воздуха снизится до минусовых значений.