В 2018 году турпоток в Крым побил все рекорды
Туристический поток в Крым стал рекордным за все постсоветские годы. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма республики.
По данным властей, показатель 2018 года превысил предыдущий уровень на 28%. За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов.
Это привело к тому, что прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза. Успех прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне как исключительно успешный.
По мнению главы республики Сергея Аксенова, этому способствовал ввод в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала Симферопольского аэропорта, что значительно улучшило транспортную доступность полуострова.
Также Аксенов отметил роль налаженного взаимодействия органов власти и бизнеса, что привело к адекватному ценообразованию в курортной сфере.
Третьим фактором туристического бума глава Крыма назвал улучшение качества сервисного обслуживания гостей и увеличение количества обустроенных пляжных территорий.
«Сыграла свою роль и массированная информационная кампания, которая в течение всего года проводилась министерством курортов и туризма Республики Крым в регионах России», - отметил Сергей Аксенов.
По его мнению, после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток вырастет еще больше.
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