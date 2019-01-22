В 2018 году турпоток в Крым побил все рекорды

Туристический поток в Крым стал рекордным за все постсоветские годы. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма республики.

По данным властей, показатель 2018 года превысил предыдущий уровень на 28%. За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов.

Это привело к тому, что прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза. Успех прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне как исключительно успешный.

По мнению главы республики Сергея Аксенова, этому способствовал ввод в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала Симферопольского аэропорта, что значительно улучшило транспортную доступность полуострова.

Также Аксенов отметил роль налаженного взаимодействия органов власти и бизнеса, что привело к адекватному ценообразованию в курортной сфере.

Третьим фактором туристического бума глава Крыма назвал улучшение качества сервисного обслуживания гостей и увеличение количества обустроенных пляжных территорий.

«Сыграла свою роль и массированная информационная кампания, которая в течение всего года проводилась министерством курортов и туризма Республики Крым в регионах России», - отметил Сергей Аксенов.

По его мнению, после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток вырастет еще больше.