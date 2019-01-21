Неделя в Крыму начнется с дождей

На территории Крыма в начале текущей недели пройдут дожди. Об этом сообщает местный гидрометцентр.

По информации синоптиков, в понедельник Крым будет находиться под влиянием атмосферного фронтального раздела. Пройдут дожди, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах — гололед, гололедица. Юго-западный ветер днем в южных, западных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью —+1..+4 градусов; днем — +4…+9; в горах около 0.

В Симферополе утром и днем ожидается умеренный дождь. Ветер юго-западный - до 15 м/с. Температура воздуха - +6..+8.

В Севастополе в понедельник также пройдут дожди. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов выше нуля.

На ЮБК прогнозируются аналогичные погодные условия - дожди и порывистый западный ветер до 15 м/с. Днем воздух прогреется до +7..+9 градусов тепла.