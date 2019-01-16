В Крыму снова ожидается обильный снегопад
В Крыму 16 января и 17 января местами ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики со ссылкой на местный гидрометцентр.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" вечером и до конца суток 16 января, в первой половине ночи 17 января в южных, центральных районах и в горах ожидаются: очень сильный снег, мокрый снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица", – сказано в сообщении ведомства.
МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова воздержаться от поездок на личном автотранспорте или быть предельно внимательными на дороге. Пешеходов призывают соблюдать осторожность при переходе или нахождении возле проезжей части.
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