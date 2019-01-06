В Крыму на Рождество пройдет массовый заплыв моржей

В Евпатории 7 января состоится традиционный рождественский слет «моржей» – любителей зимнего плавания и здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мероприятии примут участие более 180 участников из различных регионов республики. В праздничной программе запланировано костюмированное шествие «моржей» от Театральной площади до набережной им. Горького, торжественное открытие (на площадке у скульптуры Геракла), музыкальная разминка, массовый заплыв в акватории Черного моря, культурно-развлекательная программа и церемония награждения наиболее активных пропагандистов здорового образа жизни.

Сбор и регистрация участников начнется в 10 часов на Театральной площади, шествие колонны стартует в 11.30, а сам праздник состоится в 12 часов. Приглашаются все желающие.

Крым Sobaka.ru