Ротенберг рассказал, когда по Крымскому мосту пустят поезда

Движение поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив начнется в декабре 2019 года. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

«Все задачи, которые были поставлены на 2018 год, выполнены. Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Активно ведётся укладка рельсов – верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый, 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию», – цитирует представителя подрядчика инфоцентр «Крымский мост».

Сообщается, что всего на 8 участках под железнодорожную часть Крымского моста погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все опоры — 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений — это 160 тысяч тонн металла — проведена на 95%.

Мостовое полотно оснащается деформационными швами — конструкциями, которые обеспечивают невидимые глазу подвижки пролетов в случае возможных температурных расширений металла, сейсмических нагрузок, а также под воздействием тяжелых пассажирских или грузовых составов. На железнодорожном мосту будет более 600 таких конструкций, это в 3 раза больше, чем на автодороге.

На готовые участки полотна последовательно со стороны таманского берега укладывается рельсошпальная решетка. Формируются две колеи — для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении. Верхнее строение пути готово на первом и втором участках стройки — это Тузлинская коса.

На объекте продолжают работать около 5 тысяч строителей, задействованы более 150 основных единиц техники, 9 единиц различных плавсредств.