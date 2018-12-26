«Золотая Балка» собрала рекордное количество наград

Уходящий год для "Золотой балки" стал самым успешным как по количеству наград, полученных за игристые вина, так и по качеству новых игристых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба агрофирмы.

Накануне Нового года виноделы агрофирмы «Золотая Балка» совместно с коллегами – ведущими специалистами крупнейших винодельческих предприятий Крыма, провели сезонную дегустацию виноматериалов урожая 2018 года, чтобы объективно оценить потенциал будущих вин. Все эксперты пришли к заключению: качество урожая этого года можно назвать наиболее перспективным для создания игристых вин на 2019-й год.

Первое игристое вино компании, созданное по классической французской технологии шампанским методом Cuvee de Vitmer, впервые приняло участие в престижном международном конкурсе и сразу получило Золотую медаль. А на последнем ежегодном профессиональном конкурсе «Русская игра-5», который прошел 23 декабря в Севастополе, вино Cuvée de Vitmer победило в номинации «Лучший брют шампанским методом» и получило звание лучшего игристого Крыма.

Всего в 2018 году игристые вина «Золотой Балки» получили 10 золотых и 5 серебряных медалей в самых главных профессиональных винных конкурсах. Этот показатель вдвое превышает достижения 2017 года.

«Классическое» игристое Cuvee de Vitmer и все игристые вина премиальной линейки Балаклава вошли в новый Авторский гид Артура Саркисяна «Российские вина 2018-2019», получив оценки уровня «Золото» и «Серебро». Высокая оценка Гида служит сигналом потребителю об отличном качестве вина, соответствующем мировому уровню.

Роскачество внесло игристые вина «Золотой Балки» в список рекомендованных к новогоднему столу



Накануне Нового года Роскачество представило рейтинг игристых вин российского производства среднего ценового сегмента. Исследование выходит в рамках «Винного гида России», который Роскачество создает совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. В «новогодний» рейтинг вошли 11 игристых вин «Золотая Балка» - это весь ассортимент базовой линейки.

Всего в категории ВЗГУ (вина защищенного географического указания, сделанные из местного винограда) вошло 37 образцов. Игристые «Золотой Балки» составили 30% от всех представленных в рейтинге вин в статусе ВЗГУ. А в ценовом сегменте до 400 рублей Роскачество внесло в рейтинг 11 игристых вин «Золотой Балки» из общего количества – 28.

Продукция агрофирмы, по оценке Роскачества, стала одной из лучших в соотношении «цена-качества». Таким образом, в этом году Роскачество внесло игристые вина «Золотой Балки» в список рекомендованных к новогоднему столу.