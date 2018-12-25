Массандровский дворец приглашает разгадать свои загадки

Массандровский дворец приглашает жителей и гостей полуострова поучаствовать в интеллектуальном квесте. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Загадки Массандровского дворца» будут проходить с 26 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, начало в 12.00.

Администрация дворца обещает занимательные загадки, новые интересные факты, индивидуальный подход к каждому посетителю в сочетании с целебным горным воздухом крымского леса. Детей ожидают подвижные игры и развлечения среди исторических архитектурных форм Массандровского дворца на открытом воздухе, которые доставят радость и принесут неоценимую пользу здоровью, а также научат новым коммуникативным навыкам и сформируют новый взгляд на привычные вещи.

Разработанный сотрудниками Массандровского дворца-музея квест идеально подходит для интеллектуального развития ребенка в игровой форме.

Заявки на участие в квесте по предварительной записи + 7 978 123 10 80

Место проведения: республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, Симферопольское шоссе, 13.