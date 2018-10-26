В Крыму выпал первый снег

«Снег прошел ночью. Небольшой – 2 см снега. Температура воздуха на Ай-Петри была отрицательная – 2 градуса мороза. На Ангарском перевале, где есть метеорологическая станция, снега не было», – рассказала Крыминформу специалист.



По ее словам, утром на Ай-Петри прошел ливень, и снег уже растаял.



Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся сегодня вечером, а в выходные дни существенно потеплеет. В Севастополе и Симферополе в субботу +15..+20 градусов днем, в воскресенье - до +23. Следующая неделя ожидается теплой и без осадков. На ЮБК будет на несколько градусов прохладнее.