В Крыму выпал первый снег
Минувшей ночью на горе Ай-Петри выпал первый снег. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.
-
Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте
«Снег прошел ночью. Небольшой – 2 см снега. Температура воздуха на Ай-Петри была отрицательная – 2 градуса мороза. На Ангарском перевале, где есть метеорологическая станция, снега не было», – рассказала Крыминформу специалист.
По ее словам, утром на Ай-Петри прошел ливень, и снег уже растаял.
Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся сегодня вечером, а в выходные дни существенно потеплеет. В Севастополе и Симферополе в субботу +15..+20 градусов днем, в воскресенье - до +23. Следующая неделя ожидается теплой и без осадков. На ЮБК будет на несколько градусов прохладнее.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.