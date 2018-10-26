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В Крыму выпал первый снег

Минувшей ночью на горе Ай-Петри выпал первый снег. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.

  • Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте

«Снег прошел ночью. Небольшой – 2 см снега. Температура воздуха на Ай-Петри была отрицательная – 2 градуса мороза. На Ангарском перевале, где есть метеорологическая станция, снега не было», – рассказала Крыминформу специалист.

По ее словам, утром на Ай-Петри прошел ливень, и снег уже растаял.

Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся сегодня вечером, а в выходные дни существенно потеплеет. В Севастополе и Симферополе в субботу +15..+20 градусов днем, в воскресенье - до +23. Следующая неделя ожидается теплой и без осадков. На ЮБК будет на несколько градусов прохладнее.

 

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Автор: Yulia_Po
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