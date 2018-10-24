Севастопольцев приглашают на празднование Дня народного единства

Так, с 1 по 3 ноября в образовательных учреждениях города сотрудники музея проведут занятия «День народного единства: возвращение к истокам».



В воскресенье, 4 ноября, в 11.00 на площади Нахимова пройдет акция «Флаг моего государства», организованная правительством Севастополя совместно с музеем. А в это же время на Малаховом кургане откроется музейная выставка «Мое Отечество сынами славится».





