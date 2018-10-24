Севастопольцев приглашают на празднование Дня народного единства
Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. На официальном сайте музея опубликована программа празднования.
-
Фото пресс-службы Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя
Так, с 1 по 3 ноября в образовательных учреждениях города сотрудники музея проведут занятия «День народного единства: возвращение к истокам».
В воскресенье, 4 ноября, в 11.00 на площади Нахимова пройдет акция «Флаг моего государства», организованная правительством Севастополя совместно с музеем. А в это же время на Малаховом кургане откроется музейная выставка «Мое Отечество сынами славится».
В 18.00 на Малаховом кургане пройдет концерт творческих коллективов Севастополя и музейного клуба винтажных танцев. В 20.00 на Оборонительной башне покажут мультимедийную инсталляцию «Отстаивайте же Севастополь!», а также документальные фильмы о Севастополе, показ которых завершится в 22.00. С 18.00 до 22.00 жители и гости города смогут бесплатно посетить Оборонительную башню Корниловского бастиона.
Напомним, День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник был учрежден в декабре 2004 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.