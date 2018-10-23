В Крым идут ливни и грозы

По информации крымского гидрометцентра, в связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона 24-25 октября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра, 20-25 м/с.



Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время ненастья:

- закрыть окна и балконы в помещениях;

- закрепить слабоукрепленные конструкции на подворьях;

- воздержаться от поездок по городу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.



Во время ливня специалисты МЧС рекомендуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а найти возможность укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Автомобилистам советуют не преодолевать подтопленные участки, а прекратить движение, предварительно перестроившись в правый ряд и включив аварийные огни.