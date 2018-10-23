В Крым идут ливни и грозы
В Крыму в среду, 24 октября резко испортится погода. На полуостров идут ливни, грозы и штормовой ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
По информации крымского гидрометцентра, в связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона 24-25 октября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра, 20-25 м/с.
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время ненастья:
- закрыть окна и балконы в помещениях;
- закрепить слабоукрепленные конструкции на подворьях;
- воздержаться от поездок по городу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.
Во время ливня специалисты МЧС рекомендуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а найти возможность укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Автомобилистам советуют не преодолевать подтопленные участки, а прекратить движение, предварительно перестроившись в правый ряд и включив аварийные огни.
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