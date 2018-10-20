В Севастополе определили первый микрорайон для реновации жилья

"Первый микрорайон у нас определен – в районе улиц Паршина и Цибулько (недалеко от Малахового кургана) – около 3 га. Там многие граждане уже расселены из аварийного фонда", — цитирует ее местное издание "Информер".

По словам специалиста, другие микрорайоны Севастополя для реновации находятся в процессе изучения. Следующими на очереди могут стать дома в Гагаринском районе.

"Кварталы подбираются нами в зависимости от адресных программ расселения аварийного фонда. Мы выставляем район на торги, определяем цену реновации застроенной территории. Застройщик берет обязательства по расселению жильцов и строить новое. Мы стараемся подбирать районы, возле которых располагаются свободные земельные участки. Так застройщику будет проще начать строительство жилья для переселения жильцов с аварийного фонда", — пояснила Юлия Смирнова.

По её мнению, реновация застроенных территорий позволит городу решить вопрос переселения граждан из аварийного фонда.