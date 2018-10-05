Набережная Ялты будет увеличена

В ходе рабочего совещания с представителями бизнеса чиновник рассказал, что уже подготовлен эскизный проект расширения набережной от морпорта до гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».



Начинаться новая променадная часть будет в районе морвокзала, где будет организована зона для молодежи – здесь установят сцену и будут проводить концерты и другие молодежные точки притяжения.



Проходить продленная набережная будет вдоль пляжей Гороно, Массандровского, бывшего санатория министерства обороны, но в обход санатория «Актер», и завершится у территории «Ялта-Интурист».

Челпанов подчеркнул, что продлить набережную планируется за счет существующих берегоукрепительных сооружений, а вся прогулочная территория останется в муниципальной собственности, и ее доступность не сократится.



По мнению местных властей, из-за увеличения турпотока променадная зона курортного города «стала задыхаться», и благодаря этому проекту будет улучшена туристическая привлекательность Ялты, появятся новые территории для бизнеса и более комфортные условия для отдыхающих.

Ранее сообщалось, что в Симеизе началась реконструкция набережной, власти обещают увеличить пляжную зону примерно в 20 раз.