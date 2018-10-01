«Комета» между Севастополем и Ялтой «полетит» весной

«Комета» вчера сделала последний рейс в этом сезоне. Перевезено на крыльях – 22 200 пассажиров за период с 1 августа до 1 октября. С сегодняшнего дня скоростные перевозки приостановлены до навигации 2019 года», – написал он.



Волков надеется на увеличение числа маршрутов, так как на этапе сборки находится еще два аналогичных «Комете» судна.

Напомним, регулярное сообщение Севастополь – Ялта – Севастополь началось 30 июля текущего года в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Цена билета в эконом-классе составляла 500 рублей, VIP – 900 рублей. Экипаж судна – 5 человек. Пассажировместимость составляет 120 человек: 95 человек в основном салоне, 25 – в салоне повышенной комфортности. Скорость движения «Кометы» – 35 узлов (около 65 км/ч).