По Крымскому мосту проехали сотни грузовиков

Сообщается, что за ночь по мосту проехали более 700 грузовиков, 400 из которых направились в Керчь, 300 – в обратном направлении. Первыми на территорию Крыма проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами питания, а также фуры со стройматериалами.



"Постоянно гоняю фуры из Симферополя до Новороссийска, Краснодара, Москвы. В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", — рассказал изданию водитель Сергей Грачев.



Перевозчики отмечают, что открытие движения для грузовиков дало возможность "нормально работать". Теперь водители не зависят от погодных условий и могут передвигаться без перебоев. Ранее Керченская паромная переправа останавливала работу во время штормов.



Напомним, автодорожная часть Крымского моста введена в эксплуатацию 16 мая 2018 года, практически сразу по нему открылся проезд для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. С 1 октября по мосту поехали первые грузовики, а в декабре 2019 года ожидается открытие железнодорожного движения.