Гостей фестиваля #WineFest в Севастополе будут доставлять автобусами
В Севастополе гостей Фестиваля сбора урожая и виноделия #WineFest, который пройдет 29 и 30 сентября на полях агрофирмы «Золотая балка», будут подвозить на рейсовых автобусах. Об этом сообщается на сайте правительства города.
В соответствии с приказом Департамента транспорта г. Севастополя, 29 и 30 сентября с 12:00 до 19:00 изменится схема движения следующих автобусов:
- № 8 «5-й км Балаклавского шоссе – ул. Драпушко»;
- № 9 «5-й км Балаклавского шоссе - пл. 1 Мая – 2 отделение Золотой балки»;
- № 34 «Балаклава (2-е отделение) – аквапарк «Зурбаган»;
- № 94 «Балаклава – центр города».
Указанные маршруты будут проходить через улицу Крестовского и включат в себя остановку «Винный завод «Золотая Балка».
Организаторы фестиваля #WineFest обещают порадовать туристов и местных жителей обилием развлечений, угощений и познавательных приключений. По их замыслу, мероприятие должно стать социально-культурным событием огромного значения, которое привлечет внимание к достижениям крымских виноделов, а также к местным продуктам и гастрономии.
Локация фестиваля - Балаклава, ул. Крестовского, 66, Шампанерия «Золотая Балка». Вход свободный.
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