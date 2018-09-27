Гостей фестиваля #WineFest в Севастополе будут доставлять автобусами

В соответствии с приказом Департамента транспорта г. Севастополя, 29 и 30 сентября с 12:00 до 19:00 изменится схема движения следующих автобусов:

- № 8 «5-й км Балаклавского шоссе – ул. Драпушко»;

- № 9 «5-й км Балаклавского шоссе - пл. 1 Мая – 2 отделение Золотой балки»;

- № 34 «Балаклава (2-е отделение) – аквапарк «Зурбаган»;

- № 94 «Балаклава – центр города».

Указанные маршруты будут проходить через улицу Крестовского и включат в себя остановку «Винный завод «Золотая Балка».



Организаторы фестиваля #WineFest обещают порадовать туристов и местных жителей обилием развлечений, угощений и познавательных приключений. По их замыслу, мероприятие должно стать социально-культурным событием огромного значения, которое привлечет внимание к достижениям крымских виноделов, а также к местным продуктам и гастрономии.



Локация фестиваля - Балаклава, ул. Крестовского, 66, Шампанерия «Золотая Балка». Вход свободный.