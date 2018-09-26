Отпуском в Крыму довольны 93% отдыхавших россиян

«Уровень удовлетворенности отдыхом существенно выше среди тех, кто смог отправиться в путешествие, нежели среди тех, кто оставался дома или был на даче: 85% против 53% соответственно. Самый высокий уровень удовлетворенности фиксируется среди отдыхающих в Крыму (93%), на курортах Краснодарского края и в городах России (по 89%)», – сообщается на сайте центра.

По информации ВЦИОМ, четверть россиян (26%) провели летний отпуск на даче. Каждый десятый респондент (10%) посетил один из уголков России. Среди любителей пляжного отдыха эта доля достигает 13%. Отдохнуть на берегах Черного моря смогли более 9% опрошенных. На курортах Краснодарского края побывали 6%, в Крыму – 3%. За границу отправилось всего 6% жителей страны.

Меньше повезло 32% россиян, которые провели свободные летние дни дома. Не удалось взять отпуск этим летом 22% россиян.