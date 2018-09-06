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Исторический бульвар отреставрируют почти за полмиллиарда рублей

С 19 сентября Музей героической обороны и освобождения Севастополя запускает реконструкцию Исторического бульвара - территории, где расположен четвертый бастион и Панорама обороны и освобождения города-героя в 1854-1855 годах – сообщил директор музея Николай Мусиенко.

Работы будут вести в течение 1,5 – 2 лет.

Завершить реконструкцию хотят до 75-й годовщины Великой Победы – отметил Мусиенко.

«Мы немного расширили объем средств на реконструкцию Исторического бульвара – это 446 млн рублей», - добавил директор.

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Автор: Yulia_Po
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