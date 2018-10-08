В Севастополе пройдет фестиваль нравственного кино
С 20 по 24 октября в Севастополе состоится фестиваль «Святой Владимир», в ходе которого будет продемонстрировано более 300 картин от кинематографистов разных стран.
По информации организаторов, в фестивале примут участие кинематографисты из 25 стран мира, в том числе из 30 регионов России, которые представят 303 киноленты. Дебютируют на конкурсе представители Австралии, Болгария, Греции, Португалии и Швейцарии.
По словам президента фестиваля «Святой Владимир» Елены Иваниченко, в конкурсной программе отдано предпочтение работам, отвечающим главному направлению фестиваля - духовно-нравственному, поддерживающим семейные ценности и православные традиции, идею социального служения.
В этом году в фестивале предусмотрено шесть номинаций: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, анимационный фильм, телевизионный проект.
Возглавляет жюри конкурса российский режиссер Юрий Кара, снявший такие картины, как: «Воры в законе», «Завтра была война», «Мастер и Маргарита», «Я –кукла».
Также в состав жюри вошли лауреат премии ТЭФИ-2011 за лучший сценарий Каринэ Фолиянц, автор сценариев популярных сериалов Елена Райская, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Эйснер, глава Культурного Фонда Юлиана Семёнова Ольга Семенова, руководитель проекта «Творческая лаборатория православных кинематографистов «Видимое и сокровенное» при Союзе кинематографистов РФ Александр Гундоров, помощник благочинного Севастопольского церковного округа протоиерей Стефан Сломчинский.
С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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