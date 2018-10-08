В Севастополе пройдет фестиваль нравственного кино

По информации организаторов, в фестивале примут участие кинематографисты из 25 стран мира, в том числе из 30 регионов России, которые представят 303 киноленты. Дебютируют на конкурсе представители Австралии, Болгария, Греции, Португалии и Швейцарии.



По словам президента фестиваля «Святой Владимир» Елены Иваниченко, в конкурсной программе отдано предпочтение работам, отвечающим главному направлению фестиваля - духовно-нравственному, поддерживающим семейные ценности и православные традиции, идею социального служения.



В этом году в фестивале предусмотрено шесть номинаций: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, анимационный фильм, телевизионный проект.



Возглавляет жюри конкурса российский режиссер Юрий Кара, снявший такие картины, как: «Воры в законе», «Завтра была война», «Мастер и Маргарита», «Я –кукла».





