В Крыму появился «Айвазовский с баллончиком»

В социальных сетях обсуждают работы ялтинского студента, который делает граффити на стенах старых зданий. Об этом пишет «Форпост-Севастополь».

Особое внимание жителей Ялты привлекло изображение на одной из стен известной картины «Корабль в море». За эту работу горожане прозвали уличного художника Айвазовским с баллончиком в честь знаменитого автора полотна.