В Крыму появился «Айвазовский с баллончиком»
В социальных сетях обсуждают работы ялтинского студента, который делает граффити на стенах старых зданий. Об этом пишет «Форпост-Севастополь».
Особое внимание жителей Ялты привлекло изображение на одной из стен известной картины «Корабль в море». За эту работу горожане прозвали уличного художника Айвазовским с баллончиком в честь знаменитого автора полотна.
Пользователи соцсетей отмечают, что студент ведет группу Вконтакте и принимает заказы на роспись стен. В своих работах творческий «вандал» изображает в основном море и пейзажи.
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