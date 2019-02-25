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В Крыму появился «Айвазовский с баллончиком»

В социальных сетях обсуждают работы ялтинского студента, который делает граффити на стенах старых зданий. Об этом пишет «Форпост-Севастополь».

Особое внимание жителей Ялты привлекло изображение на одной из стен известной картины «Корабль в море». За эту работу горожане прозвали уличного художника Айвазовским с баллончиком в честь знаменитого автора полотна.

Пользователи соцсетей отмечают, что студент ведет группу Вконтакте и принимает заказы на роспись стен. В своих работах творческий «вандал» изображает в основном море и пейзажи. 

Крым.Собака.Ru

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Автор: Gutich
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