В Крыму пройдет необычная фотовыставка Героев России

В Симферополе 11 февраля откроется выставка всероссийского фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Его съемки проходили в Крыму.

Выставку уже третий год подряд организует Благотворительный Фонд «Память поколений». Симферополь станет первым в списке российских городов, где будет представлена выставка в 2019 году. Как сообщает пресс-служба организаторов, цель проекта – изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ Героя. Главными действующими лицами фотоснимков в этом году стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленный при выполнении своего долга перед Родиной, зачастую связанный с тяжелыми травмами, которые эти люди перенесли с достоинством. Они смогли найти в себе силы, подняться и идти дальше к достижению своих целей.

«Уже три года мы реализовываем этот проект. В этом году для съемок Героев России был выбран Крымский полуостров, богатый разнообразными природными ландшафтами. Могущество природы усилило образы Героев, что позволило фотографу отразить их несгибаемую силу духа и характера. Молодых ветеранов боевых действий, которые занимаются спортом, снимали в московских студиях. Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветерана. Это герои, которые живут среди нас – у них за плечами огромный опыт и тяжёлые события. То, как они держатся, вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка. Все проблемы только в голове», – прокомментировала Катерина Круглова, исполнительный директор БФ «Память поколений».

Фотографии для проекта были сделаны известными в России фотографами – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом pro bono с момента его создания. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые своим примером показывают, что каждый человек после любых трудностей может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.

«Когда мы снимали Героев России и Советского Союза и Героев Труда в Крыму, для меня было важно представить их настоящими, показать их эмоции, опыт и чувства. В качестве локаций для съемок мы подбирали не просто красивые виды, а такие, чтобы в каждом из них был характер. Мы искали фактуру для людей, поэтому у каждого героя – особенное место и образ», – поделился Данил Головкин. Многие из участников фотопроекта являются подопечными Фонда, которым уже оказана помощь. Благодаря своевременной замене и установке новых протезов, у каждого из героев появляется дополнительный шанс для достижения новых высот. Открытие выставки состоится 11 февраля в 12.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина. Продлится она до 1 марта 2019 г.