В Севастополе пройдет первый фестиваль рисунков на воде

В Севастополе в эко-парке «Лукоморье» готовятся к проведению Первого крымского фестиваля рисунков на воде. Об этом сообщает телеканал «ИКС» .

Гости праздника смогут создать свою уникальную картинку, познакомиться с работами мастеров прикладного искусства, принять участие в необычном квесте. Для детей и взрослых будут проводиться конкурсы, лекции, мастер классы для детей и взрослых. Главное место фестиваля займет знакомство с искусством рисования по воде – техникой эбру.

Стиль эбру — один из древнейших и уникальных направлений живописи. Он получил популярность во всем миру, но особенно его ценят в Турции. Там с помощью особых красок и воды создавали не только уникальные полотна, но и декорировали различные предметы интерьера.

Журналисты телеканала оценили свои таланты в технике эбру на личном опыте. Для этого понадобилась загущенная вода, специальные акриловые краски, веерные кисти, деревянные палочки, гребни и немного фантазии. Как показала практика, создавать свои рисунки на воде не только просто, но и очень интересно.

Создать свою необычную картину в стиле эбру каждый желающий сможет 27 января на фестивале рисунков по воде.

Крым Sobaka.ru