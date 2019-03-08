На вкус и цвет: куда сходить в Крыму в масленичную неделю

Хороводы, катания с горки, прыжки через костер — нет, это не хайповый пример подарка на 8 марта, это напоминание о том, что самая вкусная масленичная неделя продолжается. И если вы уже ходили в гости к тёще на фирменные блины, самое время очаровать ее. Что предлагают заведения Крыма к окончанию Масленицы.

«Wine room» Здесь будет интересно тем, у кого слово тартар и гуакамоле вызывают лёгкую, приятную дрожь. Для вас в «Wine room» приготовили специальное меню: блины с черноморским анчоусом и печёным перцем, с дальневосточным крабом и соусом биск, а ещё с кремом чизкейк и апельсиновой цедрой. Заинтриговали? Всё остальное узнаете, когда придёте сами. Севастополь, ул. набережная Адмирала Перелешина, д. 3.

«The Угол» Для любителей сыра «Дор Блю» только до 10 марта здесь действует специальное предложение. А для тех, кому придётся составить компанию этим гурманам — блины с креветкой, куриным филе, чёрной смородиной и творожной начинкой. «Дор Блю» — не игристое полусухое, оно не всем нравится. Симферополь, ул. Кирова, 42.

«Пряности и страсти» Для тех, кто хочет не просто покушать румяных блинчиков, но ещё и погреться под весенним солнцем и полюбоваться на море — добро пожаловать в семейный ресторан «Пряности и страсти». Крики чаек, шум моря и блинчики с сёмгой, корицей и малиновым кюли - сладкоежкам точно должно понравиться. Ялта, ул. Молодежная, 18А.

«Look bar» Подрумяненные, тонкие и нежные блинчики ждут гостей и жителей восточной части Крыма. Кто захочет пообедать после прогулки по Генеральским пляжам — заезжайте на блины в «Look bar». Сытные с курицей и телятиной, сладкие с бананом и карамелью. Керчь, пер. Кооперативный, 5.