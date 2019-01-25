Корпоративные праздники в самом сердце Ялты

Ресторан «Гранд Терраса» в центре Ялты приглашает крымчан на праздничные корпоративные мероприятия. Гостей ожидает уютная атмосфера, изысканная кухня и первоклассное обслуживание.

Кроме того, ресторан предлагает изысканное банкетное меню от бренд-шефа Богдана Паринова. При заказе банкета предоставляется скидка -20% на меню бара. Гости также могут заказать музыкальную программу, фото и видео сопровождение, а оживить вечер сможет ведущий мероприятия.

Г.Ялта, ул.Морская, 3А

Заказ столов - +7978-776-89-14, +7978-017-96-64.

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