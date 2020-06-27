Первый летний выпуск собрал в себе много интересных людей и глубоких мыслей. Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» июнь 2020.
«Белгород-Курск.Собака.ru» июнь онлайн версия журнала
Сначала вступительное слово от редакции и от приглашённого редактора @alex_brain.
Далее рубрика журнала — «Портреты». В этот раз общаемся о духовном и материальном с Дмитрием Макаровым — отельером, ведущим программы «На Ножах. Отели» на телеканале «Пятница» и управляющим курортным комплексом Riviera Wellness Resort в Белгороде. Курск, в свою очередь, познакомил нас с Надеждой Петраш — пластическим хирургом, косметологом и основателем курской клиники эстетической медицины «НикаМед».
Затем мода. Директор отдела Дарья Шакирова собирается косплеить клумбу: мужские рубашки Dries Van Noten с вышитыми клематисами она будет носить с нормандским гербарием сумку Lady Dior.
Теперь про человека с обложки. Красота и интеллект. Самое ценное сочетание качеств современности. Как совместить две стихии и #непотерятьсебя? Психолог и модель Алена Бочарникова в курсе!
Следом наивкуснейший интенсив по интересным людям всех современных сфер обитания. Оксана Акиньшина, Сергей Кутовой, Елена Болюбах, Даниэль Гальпер, Павел Паскарь, Софья Эрнст, Little Big, Илья Чех, Глеб Архангельский, Аня Дружинина, Кимин Ким, Полина Осипова и Анастасия Миронова. Наши герои наглядно демонстрируют разнообразие способов интересно и с пользой прожить эту жизнь.
Жизнь — курорт. Отправляемся в мини-тур по Riviera Wellness Resort на страницах журнала.
Поговорим же о красоте наконец!
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