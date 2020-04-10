В режиме изоляции интернет становится лучшим другом, а потому и наш печатный журнал в привычном формате смело отправляется на ваши гаджеты. Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный мартовский выпуск онлайн и берегите себя и #оставайсядома.
Идем в онлайн: печатный журнал «Белгород-Курск.Собака.ru» теперь в сети
Маст-хэв весны, по мнению директора отдела моды Дарьи Шакировой. Брендированный принтом DIOR OBLIQUE кейс RIMOWA для пикника с шампанским. И Перламутровые туфли. И плиссированный тренч. Как можно выбрать что-то одно?
В первой части традиционно расположилась главная рубрика журнала – «Портреты». Тут о жизненной позиции и деятельности людей Белгорода и Курска, которым есть, что сказать.
«У нас есть предчувствие (не спрашивайте!), что актриса Аглая Тарасова скоро начнет сниматься в главных ролях в Голливуде», – так начинается интервью с героиней обложки мартовского номера. Интригу сохраняем – читайте материал и любуйтесь на прекрасную Аглаю в первой части раздела «Главное».
Читать интервью с Аглаей Тарасовой
Художник и мультимедианиндзя Никита Селезнёв переводит мемы и визуальную культуру 16-летних на язык инсталляции и вдохновляется корявым переводом Билли Айлиш и Nirvana от интернет-ноунеймов на персональной выставке в MYTH Gallery — кажется в мире петербургской скульптуры повеяло юностью
Времена техно-кобр прошли. Теперь рейвы интереснее, чем показы. Кто мог подумать, что костюмированные вечеринки и танцполы на заводах станут круче, чем любой подиум, а главное — акутальнее.
Врач-косметолог Юрий Мезинцев живёт между Москвой и Белгородом, стремится к гармонии во всём и на своём примере показывает, что красота всегда начинается изнутри.
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