«Добрый день, меня зовут Жиль Ниволе. Я врач, работаю во Франции в городе Канны. Для начала мне был необходим полный осмотр ротовой полости, чтобы определить имеющиеся у меня проблемы и знать, как процедуры мне потребуются. Сначала мне сделали рентгенологическое исследование. Очень технологично, такое оборудование можно встретить в лучших стоматологических клиниках Франции и Европы. Затем меня пригласили к доктору Куликову, который внимательно изучил результаты исследований и анализов и очень подробно расшифровал их мне, не упустив ни единой детали. Все три врача, которые занимались мной: сам Вячеслав Валерьевич Куликов, Артем Владимирович Стариков и Максим Викторович Пономарев – они внимательно проводили процедуры, выслушивали мои вопросы, всегда интересовались, не больно ли мне, все ли у меня хорошо и удобно ли мне. Вы огромные молодцы. Отдельного внимания заслуживает гармония, в которой команда безостановочно проводит сложные процедуры и лечебные мероприятия. Браво. Огромное спасибо всем.»



