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Отзывы пациентов – индикатор качества услуг и сервиса
Клинику Швейцарская стоматология выбирают те, кто ценит высокий сервис и гарантированное качество услуг.
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Cпецпроект куликов 3Клинику «Швейцарская стоматология» выбирают те, кто ценит высокий сервис и гарантированное качество услуг. К челябинским стоматологам обращаются не только горожане, но и специально приезжают из других городов и даже стран. В числе пациентов и звездные гости.
«У меня всегда не хватает времени на себя. Жизнь артиста – это работа, поездки, гастроли. Все расписано буквально по минутам. Я здоровый и физически крепкий человек, но в Челябинске внезапно заболел зуб. Юлия Жаботинская (директор благотворительного фонда «Андрюша») — мой давний друг — рекомендовала мне обратиться в «Швейцарскую стоматологию», а я доверяю друзьям. Мне сказали, что репутация у клиники превосходная, а уровень лечения соответствует самым высоким мировым стандартам. И теперь я в этом убедился. Ко мне так внимательно отнеслись. После консультации стало ясно, что лечение, которое я прошел, это только начало. И я принял решение заняться здоровьем зубов серьезно и только в этой прекрасной челябинской клинике.»«В течение года в клинике «Швейцарская Стоматология» прекрасные специалисты занимались мной. Прошел год, и сейчас мы можем видеть прекрасные результаты: зубы ровные, красивые. Ну, и хотел бы отметить, конечно, внимательность докторов. Высокие профессионалы своего дела. Я признаюсь, что я — нелегкий пациент, со мной очень трудно, но ребят это не остановило. Все прошло отлично. Спасибо стоматологии.»«Как и в любом техническом виде спорта, результат зависит от того, как профессионал взаимодействует со сложной техникой. Здесь с этим никаких проблем нет. Я могу с уверенностью говорить, что теперь это «моя» стоматология.»«Здесь очень душевно, светло. Все очень добрые. Абсолютно не чувствуется неловкости, связанной с тем, что у тебя во рту два с половиной часа что-то делают. Всюду какие-то удивительные приборы, будто люди живут и работают в XXII веке. С радостью сюда пришел бы из Москвы пешком.»«Добрый день, меня зовут Жиль Ниволе. Я врач, работаю во Франции в городе Канны. Для начала мне был необходим полный осмотр ротовой полости, чтобы определить имеющиеся у меня проблемы и знать, как процедуры мне потребуются. Сначала мне сделали рентгенологическое исследование. Очень технологично, такое оборудование можно встретить в лучших стоматологических клиниках Франции и Европы. Затем меня пригласили к доктору Куликову, который внимательно изучил результаты исследований и анализов и очень подробно расшифровал их мне, не упустив ни единой детали. Все три врача, которые занимались мной: сам Вячеслав Валерьевич Куликов, Артем Владимирович Стариков и Максим Викторович Пономарев – они внимательно проводили процедуры, выслушивали мои вопросы, всегда интересовались, не больно ли мне, все ли у меня хорошо и удобно ли мне. Вы огромные молодцы. Отдельного внимания заслуживает гармония, в которой команда безостановочно проводит сложные процедуры и лечебные мероприятия. Браво. Огромное спасибо всем.»Знаете, кто самый привередливый пациент любой клиники? Это врачи. Поэтому в Швейцарской стоматологии особенно гордятся тем, что их выбирают коллеги:
А еще в гостях клиники побывал самый известный в России пластический хирург, профессор Александр Пухов. Доктор медицинских наук, выдающаяся и легендарная личность, благодаря которому, известные люди и звёзды нашей страны, становятся моложе и прекраснее. Александру Григорьевичу очень понравилась «Швейцарская стоматология», он отметил высокий профессионализм нашего главного врача Вячеслава Куликова, ведь у них не мало общих пациентов.Для постоянных клиентов доступна горячая линия, по которой можно связаться со своим лечащим врачом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.Челябинск, Кирова, 159
Офисный центр «Челябинск-Сити»
(351) 225-60-46ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА