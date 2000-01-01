Меня увлекала технически сложная медицина, и я поступил на стоматологический факультет с желанием стать пластическим хирургом. Я и сейчас занимаюсь не просто стоматологией, а пластической хирургией полости рта. Эта работа – более тонкая.



Мне часто задают вопрос, почему именно швейцарская клиника. Дело в швейцарском подходе к жизни, который мне близок по духу. Как и к сбору часов, они относятся к лечению с той же скрупулезностью. В клинике мы реализуем ту же слаженную работу, что и швейцарский механизм. Кроме того, в Швейцарии популярна тема экологии, поэтому при создании дизайна мы старались максимально использовать эко-материалы. И еще эта страна ассоциируется с банками. Они маленькие, но существуют долгие годы и славятся надежностью. Мы хотели, чтобы наши клиенты знали, что такая клиника – одна. Мы никогда не откроем вторую такую в городе. Ведь невозможно при сетевом маркетинге иметь полный контроль, как в головном офисе. За качество услуг мы отвечаем, и в случае чего, всегда придем на помощь.



Мы используем только лучшее оборудование. Можем делать коронки, напечатанные на 3D-принтере. У нас есть швейцарский аппарат для имплантации. Он управляется при помощи iPad. Из последних разработок в отбеливании – лампы Philips Zoom-4. Мы вообще стараемся использовать все новое, что появляется в отрасли. Регулярно всей командой ездим на международные стоматологические выставки. Даже для зарубежных коллег большая редкость выезжать на подобные мероприятия всем коллективом. А в 2020 году мы сами организовали и провели стоматологический конгресс Eurasia Dental 2020. Собрали коллег со всего Урала и пригласили выступить ведущих специалистов отрасли из Москвы, Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода и Вены (Австрия) .



