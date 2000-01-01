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Высшая лига
Хочешь быть первым ― будь лучшим ― жизненная философия главного врача и основателя клиники «Швейцарская стоматология» Вячеслава Куликова, ставшая установкой к работе всей его команды.
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спецпроект куликовСтандарты лучших европейских стоматологий, швейцарская точность и безупречное качество теперь доступны в самом сердце Челябинска — деловом центре «Челябинск-Сити». Больше не нужно ехать за границу, чтобы получить эксклюзивное качество лечения и особое отношение. Уникальные услуги для самых требовательных пациентов мы можем предоставить здесь — в клинике «Швейцарская стоматология».Уютная приемная с улыбчивым администратором, лаунж-зона, где в ожидании врача можно расслабиться и отвлечься – здесь ничто не напоминает о медицинских целях визита, скорее это лобби премиального отеля в классическом стиле с мягкими креслами, благородными напитками, библиотекой и даже массажным креслом.
В каждом из четырех кабинетов клиники установлены германские стоматологические установки Sirona INTEGO, признанные лучшими в своем классе. Для абсолютного комфорта пациентов совместно с тюнинг-ателье были созданы эргономичные стоматологические кресла с уникальными техническими, эксплуатационными и тактильными характеристиками. Прототипом для них стали салоны автомобилей Mercedes S-class, Maybach и Bentley.
Команда клиники состоит из врачей высшей категории, с опытом клинической практики не менее 11 лет. Для лечения они применяют самые передовые технологии, оборудование и комплектующие, признанные лучшими в мире.Для постоянных клиентов доступна горячая линия, по которой можно связаться со своим лечащим врачом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.Челябинск, Кирова, 159
Офисный центр «Челябинск-Сити»
(351) 225-60-46Главный врач и основатель клиники «Швейцарская стоматология», 24 года клинической практики, член швейцарского научного сообщества Connection Science и опинион-лидер Thommen Medical в России
Специализация: Устранение рецессий, Синус-лифтинг, Костная пластика, Восстановление зубов, Имплантация, Зубосохраняющие операции, Удаление зубов, Диагностика.Меня увлекала технически сложная медицина, и я поступил на стоматологический факультет с желанием стать пластическим хирургом. Я и сейчас занимаюсь не просто стоматологией, а пластической хирургией полости рта. Эта работа – более тонкая.
Мне часто задают вопрос, почему именно швейцарская клиника. Дело в швейцарском подходе к жизни, который мне близок по духу. Как и к сбору часов, они относятся к лечению с той же скрупулезностью. В клинике мы реализуем ту же слаженную работу, что и швейцарский механизм. Кроме того, в Швейцарии популярна тема экологии, поэтому при создании дизайна мы старались максимально использовать эко-материалы. И еще эта страна ассоциируется с банками. Они маленькие, но существуют долгие годы и славятся надежностью. Мы хотели, чтобы наши клиенты знали, что такая клиника – одна. Мы никогда не откроем вторую такую в городе. Ведь невозможно при сетевом маркетинге иметь полный контроль, как в головном офисе. За качество услуг мы отвечаем, и в случае чего, всегда придем на помощь.
Мы используем только лучшее оборудование. Можем делать коронки, напечатанные на 3D-принтере. У нас есть швейцарский аппарат для имплантации. Он управляется при помощи iPad. Из последних разработок в отбеливании – лампы Philips Zoom-4. Мы вообще стараемся использовать все новое, что появляется в отрасли. Регулярно всей командой ездим на международные стоматологические выставки. Даже для зарубежных коллег большая редкость выезжать на подобные мероприятия всем коллективом. А в 2020 году мы сами организовали и провели стоматологический конгресс Eurasia Dental 2020. Собрали коллег со всего Урала и пригласили выступить ведущих специалистов отрасли из Москвы, Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода и Вены (Австрия) .Для любого мужчины любимая работа является частью жизни. Здесь я могу реализовать свои творческие навыки, амбиции, тягу к знаниям и открытиям. Стоматология привлекает тем, что я могу совершать такие открытия постоянно. Ко мне ежедневно приходят новые люди. Я берусь за неординарные задачи, они мне интересны. Это часть жизни, в которой я воплощаю тягу к самосовершенствованию. Своя клиника – главный инструмент, благодаря которому реализовываю то, чего не мог раньше.
Если я делаю, то стараюсь быть в этом деле лучшим. В школе учился - был отличником. Занимался спортом - добивался результатов. Даже в пионеры меня принимали на Красной площади, как лучшего ученика. (Смеется.) Для меня быть первым – это образ жизни. Для меня важно сохранить лечение на высоком уровне даже в ущерб финансовой прибыли. Без качественных материалов и оборудования – это невозможно. Кто-то скажет, что это не очень хорошая черта для бизнесмена. Но, на мой взгляд, все-таки предоставление первоклассных услуг, сохранение определенного статуса имени, который я нарабатывал долгие годы, – это гораздо дороже денег. Ко мне приезжают лечиться со всего света: из Австралии, Америки, Европы, Норвегии, в частности. Они полностью доверяют моей команде. Вообще коллектив, который сформировался в клинике, – это даже не команда, а семья с одинаковыми взглядами на работу. Все мы - перфекционисты.
Что заставляет меня чаще всего улыбаться? Когда вижу радость в глазах и на лицах моих пациентов и коллег. Порой я сентиментален: могу улыбнуться восходящему солнцу, пению птиц. Это может быть что-то великое, а может – мелочь. Смех сына, красиво спадающий локон волос жены, благодарность пациентов, преданность коллег. Для меня улыбка – не формальность, а искреннее и часто в моменте неосознанное ощущение счастья.ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА