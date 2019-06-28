Форум Business Woman в Swissotel Resort Sochi Kamelia

На пятой юбилейной встрече Business Woman лейтмотивом прошло стремление организаторов объединять и знакомить успешных и талантливых женщин. Встреча задумывалась как мероприятие против против монополии в бизнесе, но за здоровую конкуренцию и полезный обмен опытом. Начался нетворкинг с выступлений спикеров, затем участники смогли прерваться на кофе-брейк, познакомиться друг с другом и завести полезные контакты. После состоялась панельная дискуссия со спикерами, а завершился вечер after party и фуршетом под звуки саксофона.