Открытие курортного модного сезона в Original на Островского

На вечере, открывающем новый модный сезон в Сочи, гостей встречал welcome drink, после чего они смогли посмотреть показы коллекции летних платьев, спортивной одежды, дизайнерских купальников и одежды в стиле «городской шик». За звуковое сопровождение отвечал приглашенный из Краснодара DJ Artro, а за дружественную атмосферу – специальная программа от ведущего Mr.Fitil. В конце мероприятия все желающие смогли принять участие в розыгрыше подарочных сертификатов от партнеров. Все гости также получили подарки от организаторов.