Мисс Тату Сочи-2019 в рок-баре «Треугольник»

Впервые на конкурсе бороться за титул главной красавицы смогли те, кому раньше участие было запрещено из-за наличия татуировок.Теперь количество и качество нательных рисунков являлось единственным условием для конкурсанток. Ярких участниц конкурса «Мисс Тату Сочи-2019» ждали фотосессии и эпатажные задания. Например, вместо классического интеллектуального конкурса девушкам пришлось выполнять задания стендап-комиков и демонстрировать свою находчивость и остроумие.