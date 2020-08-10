Louis Vuitton открывает обновленный магазин в Сочи

Уникальная деталь интерьера — потолок, украшенный множеством цветов в стиле оригами, отсылающих к коллекции предметов интерьера Les Objets Nomades. Две просторные и уютные террасы с видом на море и набережную преображают магазин в настоящий оазис красоты и комфорта.



Адрес: Ул. Войкого, 1

Время работы: 11:00 – 21:00

