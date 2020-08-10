Louis Vuitton открывает обновленный магазин в историческом здании Морского вокзала, где будет представлен широкий выбор одежды, сумок, обуви, знаковых аксессуаров из кожи, а также ароматы Les Parfums Louis Vuitton. Новинки из последних коллекций, созданных художественным руководителем женской линии Николя Жескьером и художественным руководителем мужской линии Вирджилом Абло, знаменуют начало нового сезона Осень - Зима 2020.
Louis Vuitton открывает обновленный магазин в Сочи
Уникальная деталь интерьера — потолок, украшенный множеством цветов в стиле оригами, отсылающих к коллекции предметов интерьера Les Objets Nomades. Две просторные и уютные террасы с видом на море и набережную преображают магазин в настоящий оазис красоты и комфорта.
Адрес: Ул. Войкого, 1
Время работы: 11:00 – 21:00
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