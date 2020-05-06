В Сочи идет активное строительство новых футбольных полей для тренировок юных спортсменов

При строительстве полей применяются самые современные технологии. Для их создания пришлось осушить несколько гектаров болотистой почвы, была создана специальная система дренажа.
Появилась на полях и особая система сбора дождевой воды, которая фильтруется и используется для полива.
Сегодня в распоряжении спортивной школы №10 уже есть восемь стадионов в разных районах города – Красной Поляне, Лазаревском, Краево-Армянском и Адлерском.
- В рамках федеральной программы по софинансированию с краем и муниципалитетом, мы получили стадион в Красной Поляне.
Два натуральных поля – это наследие ФИФА, еще три построено с искусственным покрытием. Идет строительство еще трех полей в Адлерском районе Сочи.
К концу 2021 года запланировано строительство крытого манежа.
Таким образом у нас будет 10 полей и крытый манеж, - рассказал директор сочинской спортивной школы №10 Олег Акулов.
Сегодня в спортивной школе № 10 уже занимаются 3000 юных футболистов, в первенстве Сочи по детскому футболу участвуют 150 команд в восьми возрастных диапазонах.
Каждый год число желающих попасть в секции увеличивается на 300 мальчишек.
Благодаря появлению новых полей число юных сочинских Роналду может вырасти до шести тысяч.
Ирина Сизова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.