В Сочи идет активное строительство новых футбольных полей для тренировок юных спортсменов

Сегодня в распоряжении спортивной школы №10 уже есть восемь стадионов в разных районах города – Красной Поляне, Лазаревском, Краево-Армянском и Адлерском.

- В рамках федеральной программы по софинансированию с краем и муниципалитетом, мы получили стадион в Красной Поляне.

Два натуральных поля – это наследие ФИФА, еще три построено с искусственным покрытием. Идет строительство еще трех полей в Адлерском районе Сочи.

К концу 2021 года запланировано строительство крытого манежа.

Таким образом у нас будет 10 полей и крытый манеж, - рассказал директор сочинской спортивной школы №10 Олег Акулов.

Сегодня в спортивной школе № 10 уже занимаются 3000 юных футболистов, в первенстве Сочи по детскому футболу участвуют 150 команд в восьми возрастных диапазонах.

Каждый год число желающих попасть в секции увеличивается на 300 мальчишек.

Благодаря появлению новых полей число юных сочинских Роналду может вырасти до шести тысяч.

Ирина Сизова