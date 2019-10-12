Узнать, что такое вейкборд и попробовать необычный вид спорта абсолютно бесплатно можно в горах Сочи. С 11 по 13 октября на территории Верхнего озера курорта «Роза Хутор» будет в тестовом режиме открыт уникальный вейк-парк.
Высокогорный вейкборд — бесплатно
Роза Вейк-парк расположен на территории Верхнего озера - 1070 метров над уровнем моря. Глубина водоема составляет более пяти метров, зеркало воды занимает площадь около 1,4 Га со средней температурой 22 градуса. В вейк-парке действуют две реверсивные установки: для начинающих и для продвинутых райдеров - с фигурами для прыжков. Для тех, кто не катается на вейке предусмотрены и другие развлечения: сап-серфинг, пляжный теннис и волейбол. Можно также посетить рядом расположенные Хаски-хутор, этнопарк «Шишин двор», - рассказали на курорте «Роза Хутор».
В честь тестового открытия Роза Вейк-парка пройдут различные мероприятия. 11 октября предусмотрены свободные катания для всех желающих (10-минутные сеты), показательные выступления знаменитых деятелей вейкборд движения, известных райдеров Сергея Тараканова, Анатолия Смирнова и Анны Жаковой, соревнования на лучшие трюки, сап-серфинг, BBQ-party и музыкальная поддержка от Red Bull.
12 и 13 октября будут посвящены свободным катаниям. Добраться до вейк-парка можно на бесплатных шаттлах от КПП Горной Олимпийской деревни или на личном транспорте до парковки на Роза Стадион.
Для участия в бесплатных тестовых катаниях необходима запись в разделе «аренда»: https://rosafitness.perfectgym.ru/ClientPortal2/#/Classes/1/Calendar?showOnlyCourses=false. Доска для проката, гидрокостюм, защитный шлем, жилет предоставляются. Полноценно новая активность на курорте «Роза Хутор» начнет функционировать в летнем сезоне 2020 года.
Текст: Ирина Сизова
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