Высокогорный вейкборд — бесплатно

В честь тестового открытия Роза Вейк-парка пройдут различные мероприятия. 11 октября предусмотрены свободные катания для всех желающих (10-минутные сеты), показательные выступления знаменитых деятелей вейкборд движения, известных райдеров Сергея Тараканова, Анатолия Смирнова и Анны Жаковой, соревнования на лучшие трюки, сап-серфинг, BBQ-party и музыкальная поддержка от Red Bull.

12 и 13 октября будут посвящены свободным катаниям. Добраться до вейк-парка можно на бесплатных шаттлах от КПП Горной Олимпийской деревни или на личном транспорте до парковки на Роза Стадион.

Для участия в бесплатных тестовых катаниях необходима запись в разделе «аренда»: https://rosafitness.perfectgym.ru/ClientPortal2/#/Classes/1/Calendar?showOnlyCourses=false. Доска для проката, гидрокостюм, защитный шлем, жилет предоставляются. Полноценно новая активность на курорте «Роза Хутор» начнет функционировать в летнем сезоне 2020 года.