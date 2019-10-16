Африка российского курорта

В СМИ появилась информация, о том, что среди приглашенных есть и представитель ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хаид, который известен своими связями с террористическими группировками и причастностью к похищениям дипломатов. Он заявлен в качестве гостя.

Участники форума Россия – Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, обсудят риски, перспективы и возможности ведения бизнеса в африканских странах в рамках сессии "Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски". Модератором сессии станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Ключевой темой экономической части форума станут атомные технологии для развития Африки. Участники сессии - генеральный директор ГК «Росатома» Алексей Лихачев, глава Агентства по атомной энергии Республики Замбия Роланд Мсиска, Министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия Гетахун Мекурия Кума и другие представители профильных министерств и корпораций.