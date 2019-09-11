Настоящий праздник музыки, искусств и хорошего настроения

В течение пяти дней Усадьба Jazz превратит курорт в самый настоящий музыкальный лагерь 24/7. Со всей России сюда съедутся музыканты, продюсеры, промоутеры, специалисты PR и digital-индустрии, чтобы поделиться опытом и раскрыть некоторые секреты музыкальной индустрии.

Одним из самых ярких событий фестиваля станет концерт под открытым небом 12 сентября в парке «Зеленая Планета», где выступят участники конкурса Усадьба Jazz. Начало концерта в 20-00, вход свободный. Подняться в горы вы сможете по тарифу «Лаура. Вечерний Псехако» - 400р/взр, 250р/ дет. Это будет грандиозно!

В течение пяти дней Усадьба Jazz превратит курорт в самый настоящий музыкальный лагерь 24/7. Со всей России сюда съедутся музыканты, продюсеры, промоутеры, специалисты PR и digital-индустрии, чтобы поделиться опытом и раскрыть некоторые секреты музыкальной индустрии.

Йога для музыкантов с певицей Нани Евой, HAPPY RUN c барабанщиком Сашей Машиным, мастер-классы Мариам Мерабовой, Ильи Лукашева и Алексея Ситникова, дискуссии на различные музыкальные темы с участием лидеров индустрии, джем-сейшны каждый вечер в 20.00 в баре Budweis (РЦ «Галактика»), гала-концерт, где выступят победители конкурса, Eilengrig Crew и Guru Groove Foundation. Вдохновитесь музыкой всей семьей на курорте «Газпром».